Speciale energia: Adnoc assegna contratti da 3,6 miliardi di dollari per crescita settore upstream

- La National Oil Company di Abu Dhabi (Adnoc) ha annunciato l'assegnazione di contratti multimiliardari per la fornitura di tubature e rivestimenti, in grado di creare valore aggiunto attraverso un approccio intelligente all'approvvigionamento nel settore upstream. Adnoc ha fatto sapere attraverso un comunicato che il budget dei tre contratti aggiudicati è uno dei più elevati al mondo nella categoria, con l'obiettivo di offrire un'attività upstream più redditizia. I contratti sono stati assegnati alla Consolidated Suppliers in rappresentanza della lussemburghese Tenaris dal Lussemburgo, alla Abu Dhabi Oilfield Services Company, che rappresenta la francese Vallourec e alla Habshan Trading Company, che rappresenta la nipponica Marubeni. Insieme vantano un'entità di 3,6 miliardi di dollari. Secondo i termini dei contratti, le tre società forniranno un totale combinato di un milione di tonnellate di tubi e rivestimenti in cinque anni, in maniera tale da supportare le attività di perforazione di Adnoc. Questa assegnazione rappresenta la prima di una serie di spese di approvvigionamento, legate alla perforazione, che Adnoc ha intenzione di affrontare nei prossimi cinque anni. Iniziative di espansione approvate dal Consiglio supremo del petrolio di Abu Dhabi a novembre 2018. (Res)