Speciale energia: Montenegro, valore import petrolio dall'inizio dell'anno a 108 milioni di euro

- Il Montenegro ha importato dall'inizio dell'anno un totale di 185.712 tonnellate di petrolio e dei derivati per un valore complessivo di 108,33 milioni di euro. Lo ha riferito oggi l'emittente "Rtcg" citando la Direzione doganale. Il volume più grande è stato importato tramite compagnie con sedi in Serbia, in tutto più di 60, in Germania e in Croazia.(Mop)