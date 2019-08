Ucraina: Zelensky a colloquio telefonico con premier britannico Johnson, focus su Russia e G7

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro britannico Boris Johnson. Lo rende noto la presidenza ucraina, secondo cui Zelensky avrebbe ringraziato Johnson per il sostegno dimostrato da Londra in merito alla possibilità che la Russia torni nel G8. Le due parti hanno sottolineato l’impossibilità di ridare alla Russia lo status di membro del G7 fino a quando Mosca “continuerà a violare sistematicamente le leggi internazionali e a minacciare la sicurezza europea e quella globale”, si legge nella nota della presidenza di Kiev. Zelensky ha poi ricevuto da Johnson una rassicurazione sul fatto che tale posizione verrà difesa anche nel contesto del summit del G7 che si terrà in Francia dal 24 al 26 agosto. (Res)