Banche: M5s sul blog, attivo Fondo indennizzo, giustizia per risparmiatori truffati

- Il Fondo indennizzo risparmiatori per i cittadini truffati dalle banche "è realtà, nonostante tutti gli ostacoli che abbiamo trovato sul nostro cammino". È quanto si legge in un post sul Blog delle Stelle. Il Movimento cinque stelle sottolinea che "dopo aver stanziato 1,5 miliardi di euro nella Legge di Bilancio (15 volte di più rispetto al misero fondo del governo Gentiloni), e aver ampliato la platea dei risparmiatori nel decreto Crescita, il 9 agosto è arrivato il terzo e ultimo decreto attuativo". "Oggi il ministero dell'Economia ha annunciato che è attivo il portale dove i risparmiatori possono fare domanda: 'Su fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, sarà possibile registrarsi, compilare la domanda, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente entro 6 mesi da oggi'". (segue) (Com)