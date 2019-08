Banche: M5s sul blog, attivo Fondo indennizzo, giustizia per risparmiatori truffati (2)

- "Il rimborso - prosegue il post - sarà automatico per i risparmiatori con reddito inferiore ai 35 mila euro lordi annui o patrimonio immobiliare inferiore ai 100 mila euro. Le domande degli altri risparmiatori saranno invece valutate rapidamente da una apposita commissione tecnica. Abbiamo lavorato per far partire questo fondo dal primo giorno dopo le elezioni del 4 marzo 2018. Lo avevamo promesso dai banchi dell'opposizione quando il governo Gentiloni istitutiva un fondo da appena 100 milioni di euro, prendendo in giro i risparmiatori truffati. Alle briciole abbiamo preferito la giustizia sociale. Dopo il Reddito di Cittadinanza e il decreto Dignità è diventata realtà un'altra delle nostre promesse elettorali. Alla faccia di chi ci accusa di dire solo no". (Com)