Migranti: nave spagnola Audaz verso Lampedusa per trasporto 15 profughi Open Arms

- La nave militare spagnola Audaz è in viaggio alla volta dell'isola di Lampedusa, in attesa della decisione finale della Commissione europea sulla distribuzione dei 107 migranti della Open Arms, con l'obiettivo di portarne 15 in Spagna. Lo ha detto il ministro della Difesa di Madrid, Margarita Robles, citata dal quotidiano iberico "El Diario". A bordo della Open Arms si trovano 107 migranti. Anche la vicepresidente del governo ad interim spagnolo, Carmen Calvo, ha confermato il trasferimento in Spagna di 15 persone tra i naufraghi della Open Arms tramite la Audaz. Robles ha riferito che il governo di Madrid è in contatto con gli organismi preposti dell'Unione europea e con le autorità italiane, dal momento che qualsiasi procedura da parte della Spagna "sarà effettuata in contatto molto diretto e seguendo le (loro) istruzioni". L'Audaz attende anche di conoscere la posizione della procura di Agrigento, che ha predisposto il sequestro della spagnola Open Arms. L'imbarcazione, intanto, è giunta a Porto Empedocle in attesa di conferma del provvedimento da parte del Gip. (segue) (Res)