Migranti: nave spagnola Audaz verso Lampedusa per trasporto 15 profughi Open Arms (2)

- Ieri, 21 agosto, la nave Open Arms, dell'omonima Ong spagnola, è arrivata a Porto Empedocle. Resterà ormeggiata in banchina in stato di sequestro disposto dal Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, un provvedimento che dovrà essere ora convalidato dal Gip del Tribunale. La Procura, a quanto si apprende, ha aperto un'indagine per "comportamenti omissivi dell'autorità": inchiesta che sarebbe rivolta su funzionari pubblici a vario livello. Gli ultimi 83 migranti che erano a bordo della Open Arms erano sbarcati a Lampedusa durante la notte del 20 agosto. La nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms era entrata nel porto di Lampedusa poco prima della mezzanotte. Le operazioni di attracco e di sbarco sono state ritardate perché l'unica banchina in grado di ospitare un'imbarcazione di grandi dimensioni era occupata da una motovedetta della Guardia di Finanza che, a sua volta, ha sbarcato 47 tunisini soccorsi in mare. Tutti i migranti sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa in attesa di essere smistati nei centri di accoglienza siciliani. (Res)