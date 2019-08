Milano: assessore Bolognini, in case aler via Bolla presto ripristino legalità e decoro

- L'assessore della Regione Lombardia alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ha effettuato oggi un sopralluogo presso le case popolari di via Bolla, di proprietà di Aler Milano. Si tratta di un'attività programmata nell'ambito dell'azione di monitoraggio attraverso visite annunciate e altre no, che l'assessorato ha avviato in tutta la Lombardia dall'inizio del mandato. "Con la nostra presenza - ha sottolineato Bolognini - vogliamo far sentire ai cittadini la vicinanza delle istituzioni, anche in agosto. La Regione non va in vacanza, è sempre attenta alle esigenze dei più deboli e sensibile verso chi si trova in difficoltà. Visite come questa ci permettono di avere il polso della situazione in tempo reale e di progettare con più coerenza il futuro insieme ai cittadini". "Le grandi piaghe di questo complesso abitativo sono l'abusivismo e la morosità: su 244 famiglie che abitano qui, 90 occupano l'alloggio senza averne titolo e solo 66 pagano con regolarità il canone", ha sottolineato l'assessore, che nel sopralluogo è stato accompagnato, fra gli altri, dal presidente di Aler Milano, Mario Angelo Sala. "Anche via Bolla rientrerà nelle attività permanenti attivate con le autorità pubbliche per contrastare e ridurre il fenomeno delle occupazioni abusive. Si deve permettere a chi vive qui di ritrovare al più presto la serenità del quotidiano, in attesa che prenda il via l'opera di rigenerazione dell'intero complesso". (segue) (Com)