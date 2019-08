Milano: assessore Bolognini, in case aler via Bolla presto ripristino legalità e decoro (2)

- Bolognini, durante la visita, ha incontrato e parlato con numerosi residenti di via Bolla. "Il loro senso civico è forte - ha sottolineato - e questo è molto importante. Ringrazio chi si è attivato sino a oggi con segnalazioni, per denunciare abusi e irregolarità, e invito a proseguire nell'opera di attenzione e controllo del vicinato. In merito ai contingenti furti di elettricità, effettuati da alcuni abusivi ai danni di cittadini onesti, Aler Milano sta studiando una soluzione che risolva definitivamente il problema. C'è un forte impegno per risolvere questa e altre criticità". "Aler punta a rigenerare questi palazzi e a favorire l'inclusione sociale - ha spiegato l'assessore -. Gli spazi comuni dovranno essere destinati ad attività che aiutino a creare e consolidare le relazioni tra gli abitanti, la legalità e il benessere. In questo quadro, assumerà una rilevanza fondamentale il cosiddetto 'mix abitativo'. Subito dopo l'estate, avremo a Milano le prime assegnazioni di case popolari Aler secondo il nuovo regolamento che prevede punteggi addizionali ai residenti da tanti anni, ad anziani, disabili, nuclei famigliari con un solo genitore a causa di separazioni, ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine, con una riserva sino al 10 per cento degli alloggi disponibili. Anche questo sarà un elemento vincente per far diventare il quartiere un modello di residenza pubblica della Milano olimpica". (segue) (Com)