Milano: assessore Bolognini, in case aler via Bolla presto ripristino legalità e decoro (3)

- Infine, Bolognini ha ricordato che Regione Lombardia ha messo in campo diverse misure con lo scopo di sostenere le famiglie a superare le difficoltà nelle quali a vario titolo si trovano a vivere: tre anni di affitto gratis per gli "over 70" delle case Aler che hanno pagato con regolarità nell'ultimo lustro, contributi per momentanee situazioni di difficoltà economiche, con il fine di prevenire la morosità, sostegno alle famiglie che sono in situazione di morosità incolpevole, interventi diretti a scongiurare la perdita dell'alloggio in caso di pignoramento. "Con questi e altri provvedimenti - ha concluso - la Regione si conferma al fianco dei più deboli, pronta a dare un sostegno a chi si trova in difficoltà e aiutarlo a ritornare a situazioni di normalità e serenità familiare" (Com)