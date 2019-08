Tpl Roma: servizio metro A interrotto fra Anagnina e Cinecittà, problemi tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Metro A, servizio metro interrotto fra Anagnina e Cinecittà per problemi tecnici ad Anagnina in entrambe le direzioni". È quanto rende noto, in un tweet, Luceverde Roma. (rer)