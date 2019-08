Governo: Parisi (EpI), accordo Pd-M5s-Leu sarà danno per Italia

- "L'accordo per un governo Pd-M5s-Leu non è un inciucio, ma poggia su solide basi culturali". Lo dichiara in una nota Stefano Parisi, consigliere regionale del Lazio e leader di Energie per l'Italia. "Da Mani pulite a oggi sono molte le analogie - prosegue -. Sta nascendo un esecutivo che farà danni al Paese e sarà la fine della sofferta storia della sinistra riformista. Nei 5 punti con cui il Pd vuole trattare con Di Maio c'è la visione di un'Italia piccola, ininfluente in Europa, un Paese ancora sotto il ricatto di ideologie del secolo scorso, vero motore del populismo". Parisi precisa che "è stato volutamente trascurato il problema del debito pubblico e del rispetto delle regole di stabilità dei nostri conti, perché sinistra e grillini, che tra bonus e reddito di cittadinanza hanno la stessa visione, pensano che sforare ulteriormente il deficit non sia un problema". E conclude: "Su queste basi come recuperiamo credibilità verso chi ha creduto in noi comprando i titoli del debito pubblico? Inoltre non si parla di politica estera e della nostra collocazione atlantica che guarda agli Usa e non a Russia e Cina. Si parla di ambientalismo ideologico che esclude possibilità di sviluppo, seguendo la logica della decrescita felice. Si affronta con ottusità il tema dell'immigrazione in termini di solidarietà, ma viene negata l'esigenza di ridurre e regolare i flussi migratori. Altro regalo al populismo. E la giustizia? Non è citata vista l'uniformità di vedute dettata dalla magistratura politicizzata".(Com)