Droga: spacciavano nelle province di Napoli e Caserta, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Aversa (Ce) hanno dato esecuzione, ad Aversa e Giugliano (Na), a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli nord nei confronti di un 43enne italiano e di un 60enne nigeriano, ritenuti responsabili in concorso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento ha fatto seguito ad un’articolata attività di indagine che, supportata anche da riscontri tecnici, ha permesso di raccogliere – secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal gip – un grave quadro indiziario a carico dei due indagati in ordine a oltre 70 episodi di spaccio avvenuti tra maggio e agosto 2018 nei Comuni di Lusciano (Ce), Aversa, Sant’Antimo (Na), Villaricca (Na) e Giugliano in Campania. Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, inoltre, all’esito della perquisizione personale e domiciliare, il cittadino straniero è stato trovato in possesso di utleriori 32 involucri contenenti complessivamente 17 grammi di eroina. Il cittadino nigeriano è stato associato presso il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, mentre il correo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. (Ren)