Kosovo: oggi parlamento riunito per votare su scioglimento e elezioni anticipate

- Il parlamento di Pristina si riunisce oggi per votare sul suo scioglimento, che dovrebbe portare ad elezioni anticipate dopo le dimissioni del premier Ramush Haradinaj. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni di questi giorni dei rappresentanti dei vari partiti parlamentari, non ci dovrebbero essere sorprese rispetto allo scenario più probabile: lo scioglimento del monocamerale di Pristina e il voto anticipato. Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha ricevuto ieri il capo della commissione elettorale centrale Valdete Daka. Thaci e Daka hanno avuto un colloquio incentrato sulle elezioni anticipate, ad un giorno dalla data prevista per lo scioglimento del parlamento di Pristina. Anche la possibile data per le elezioni anticipate sarebbe stata oggetto di confronto nel colloquio odierno, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli. (segue) (Kop)