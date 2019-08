Kosovo: ambasciatore Usa su scioglimento parlamento, passo importante verso nuovo governo

- Il parlamento del Kosovo ha preso una decisione importante verso la formazione di un nuovo governo: lo ha detto l'ambasciatore statunitense a Pristina, Philip Kosnett, commentando il voto odierno con cui è stato approvato lo scioglimento del monocamerale kosovaro. Secondo Kosnett, quella che si apre ora è una campagna elettorale "nella quale i candidati dovrebbero offrire nuove idee sui negoziati con la Serbia, sullo Stato di diritto e sullo sviluppo economico" in quanto ciò "assicurerebbe che il Kosovo non perda ulteriore tempo nella costruzione di fondamenta per il futuro". I deputati del parlamento di Pristina hanno votato questa mattina in favore dello scioglimento del parlamento, per aprire la strada alle elezioni anticipate dopo le dimissioni del premier Haradinaj. Il sostegno alla mozione per lo scioglimento del parlamento è stato molto ampio, con 89 deputati, sia dei partiti della maggioranza che dell'opposizione, che hanno votato in favore. Dopo lo scioglimento del parlamento kosovaro, le autorità di Pristina devono organizzare le elezioni entro 45 giorni. Il presidente kosovaro Hashim Thaci dovrebbe decretare nei prossimi giorni la data per il voto anticipato. Fonti presidenziali, citate ieri dalla stampa di Pristina, hanno indicato come probabile data del voto domenica 6 ottobre(Kop)