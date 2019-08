Migranti: Garante persone private libertà, iniziativa coordinata Malta-Norvegia per Ocean Viking

- Il Garante nazionale delle persone private della libertà invita le organizzazioni controparti di Malta e Norvegia a un'azione coordinata, in tutela dei diritti delle persone a bordo della Ocean Viking, nave batte bandiera norvegese e che è gestita da Medici senza frontiere e da Sos Mediterranée. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Autorità Garante di cui è presidente Mauro Palma. "La nave Ocean Viking si trova attualmente in acque internazionali con a bordo 356 migranti (tra cui 103 minori stranieri, la maggior parte dei quali non accompagnati), tratti in salvo con quattro interventi effettuati tra il 9 e il 12 agosto", si legge. Il Garante aggiunge: "Si tratta dell’ennesima situazione di stallo riguardante l’assegnazione di un luogo sicuro di sbarco a una nave con persone soccorse in mare, situazione nella quale insorgono conflitti di competenza fra Paesi europei. In questo contesto, che richiede reti di cooperazione non solo tra le autorità responsabili, ma anche tra gli organi indipendenti di garanzia dei diversi Paesi coinvolti, il Garante nazionale ha spesso registrato l’assenza della voce dei propri omologhi, i Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm) europei ai sensi del Protocollo Onu alla Convenzione contro la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Opcat). (segue) (Com)