Migranti: Garante persone private libertà, iniziativa coordinata Malta-Norvegia per Ocean Viking (2)

- Di fronte alla prospettiva del verificarsi di una nuova privazione ‘de facto’ della libertà delle persone soccorse, dalla durata imprecisata, il Garante nazionale ha preso un’iniziativa per coinvolgere due Npm europei, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti delle persone a bordo. In particolare, il Garante nazionale ha inviato una lettera al "Parliamentary Ombudsman" (difensore civico) della Norvegia, Aage Thor Falkanger, alla presidente dell'Npm norvegese, Helga Fastrup Ervik, e al presidente del "Board of Visitors for Detained Persons of Malta, Andre Camilleri (e, per conoscenza, a Malcom Evans, presidente del sottocomitato Onu per la prevenzione della tortura, a cui è affidato il coordinamento dei diversi Npm nazionali), ovvero alle autorità indipendenti, rispettivamente, dello Stato di bandiera della nave che ha giurisdizione sulle persone a bordo e dello Stato con il quale è insorto un conflitto di competenza sul soccorso da prestare. (segue) (Com)