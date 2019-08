Argentina: a ottobre i due dibattiti obbligatori tra i candidati alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione nazionale elettorale argentina ha confermato le date ed il luogo dei due dibattiti obbligatori che si terranno tra i candidati alle presidenziali precedentemente al primo turno delle elezioni presidenziali del 27 di ottobre. Il primo faccia a faccia si svolgerà il 13 ottobre nella città di Santa Fe presso la sede dell'Università del Litoral, mentre il secondo si terrà il 20 di ottobre, ad una settimana dagli scrutini, presso la facoltà di Diritto dell'Università di Buenos Aires. I dibattiti sono obbligatori per legge e vi partecipano tutti i candidati che alle primarie abbiano superato la barriera dell'1,5 per cento dei voti alle elezioni primarie aperte e simultanee (Paso) dell'11 agosto scorso. Al dibattito parteciperanno quindi il candidato del "Frente de Todos", il peronista Alberto Fernandez -che ha ottenuto alle Paso il 47,6 per cento dei voti totali-, l'attuale presidente Mauricio Macri per la coalizione "Juntos por el cambio" - che deve rimontare dal 32 per cento delle preferenze ottenuto alle primarie -, oltre ai i candidati di "Consenso Federal", Roberto Lavagna (8,2 per cento), del "Frente de Izquierda", Nicolas del Cano (2,86 per cento), del "Frente Nos", José Gomez Centurion (2,6 per cento) e "ULD", di José Luis Espert (2,1 per cento). (segue) (Abu)