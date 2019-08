Argentina: a ottobre i due dibattiti obbligatori tra i candidati alle presidenziali (2)

- Il processo elettorale si svolge in un contesto di forte crisi finanziaria scaturito in parte proprio dal risultato delle primarie, che hanno registrato la sorprendente vittoria di Alberto Fernandez. La vittoria del candidato peronista ha aperto una fase di incertezza nei mercati, preoccupati dal compimento delle obbligazioni contratte dall'Argentina, soprattutto in materia di debito pubblico, e per la possibilità di cambi anche radicali dell'indirizzo macroeconomico del prossimo governo. La forte volatilità scatenatasi dopo le Paso è sfociata tra le altre cose in una svalutazione della moneta di oltre il 25 per cento in una sola settimana e nell'impennata del differenziale misurato con i titoli del Tesoro statunitense, passato dagli 800 punti agli attuali 1800. Il crollo della moneta ha obbligato il governo del presidente Macri inoltre a varare un pacchetto di misure eccezionali per attenuare l'impatto dell'inflazione sui salari e ha prodotto la rinuncia del super ministro delle Finanze, Nicolas Dujovne, sostituito da Hernan Lacunza. (segue) (Abu)