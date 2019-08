Governo: Berlusconi, nuova maggioranza improvvisata sarebbe tradimento volontà elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "mettiamo in guardia dal rischio di un esecutivo frutto di una nuova maggioranza tra diversi, una maggioranza improvvisata che esiste solo in Parlamento e non nel Paese. Una maggioranza che non rispecchia assolutamente la maggioranza degli elettori italiani. Una mera coincidenza di interessi tra forze politiche che si sono contrastate fino a pochi giorni prima non può essere certo la base su cui costruire un esecutivo stabile e credibile, e costituisce piuttosto una presa in giro degli elettori, un tradimento delle loro volontà": lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine del colloquio al Quirinale con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Secondo Berlusconi, "un governo fortemente sbilanciato a sinistra, come quello ventilato in questi giorni, sarebbe poi un pericolo per le imprese, lo sviluppo, la sicurezza, la garanzia delle libertà di tuti i cittadini". (Rin)