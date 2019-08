Venezuela: Hrw chiede commissione d'inchiesta Onu per indagare su violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha chiesto al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di istituire una commissione d'inchiesta durante la sessione di settembre 2019 per indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani in Venezuela. La richiesta è contenuta in un documento congiunto preparato da 11 organizzazioni venezuelane e internazionali per i diritti umani. “Le vittime della terribile crisi umanitaria e dei diritti umani in Venezuela meritano una risposta approfondita e autorevole da parte del Consiglio dei diritti umani che prenda in carico il loro diritto alla verità, alla giustizia e alla riparazione", ha dichiarato José Miguel Vivanco, direttore Americhe di Hrw. (segue) (Was)