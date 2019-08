Venezuela: Hrw chiede commissione d'inchiesta Onu per indagare su violazioni diritti umani (2)

- "Il Consiglio per i diritti umani ha l'opportunità e la responsabilità di creare un meccanismo per indagare le gravi violazioni in Venezuela e per identificare i responsabili e, ove possibile, la catena di comando". Il documento è stato stilato congiuntamente dalle organizzazioni Accion Solidaria, Amnesty International, Centro Derechos Humanos – Universidad Catolica Andres Bello, Cepaz, Civilis Derechos Humanos, Cofavic, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch, la Commissione internazionale dei giuristi, e Provea. (segue) (Was)