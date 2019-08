Venezuela: Hrw chiede commissione d'inchiesta Onu per indagare su violazioni diritti umani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati diffusi a inizio giugno dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), il numero di migranti e rifugiati venezuelani ha raggiunto i quattro milioni. Tra i paesi della regione ad ospitare il maggior numero di persone c'è la Colombia (con oltre 1,4 milioni di venezuelani), seguita da Perù (768 mila), Cile (288 mila), Ecuador (263 mila), Brasile (163 mila), Argentina (130 mila). Anche il Messico e i paesi dell'America centrale e dei Caraibi ospitano un numero significativo di migranti e rifugiati venezuelani, rendono noto le agenzie. Secondo dati diffusi dall'Organizzazione degli stati americani (Osa) il numero di migranti e rifugiati venezuelani potrebbe aggirarsi tra i 5,3 e 5,7 milioni alla fine del 2019 e tra i 7,5 e gli 8,2 milioni alla fine del 2020. (Was)