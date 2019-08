India: Kashmir, partiti di opposizione manifestano per liberazione leader politici

- Diversi partiti di opposizione indiani hanno organizzato una manifestazione congiunta oggi a Jaipur, nel Rajasthan, per chiedere “il rilascio dei leader detenuti nel Jammu e Kashmir”. All’iniziativa, guidata dal Dravida Munnetra Kazhagam (Dmk), hanno aderito il Congresso nazionale indiano (Inc), il Rashtriya Janata Dal (Rjd), il Samajwadi (Sp), il Partito comunista marxista (Cpm), il Partito comunista (Cpi), il Loktantrik Janata Dal (Ljd), l’All India Trinamool Congress (Tmc) e la Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Nc). I partecipanti, inoltre, hanno chiesto il ritorno alla normalità nello Stato, al quale è stato revocato lo statuto speciale che gli garantiva, attraverso l’articolo 370 della Costituzione, un’ampia autonomia e che è sottoposto a stringenti misure di sicurezza, tra le quali il blocco delle connessioni internet. Non si sa esattamente quanti siano i politici e gli attivisti arrestati dal 5 agosto, giorno in cui Nuova Delhi ha deciso la revoca. Gli arresti sono stati effettuati in base al Jammu and Kashmir Public Safety Act (Psa), la legge del 1978 sulla pubblica sicurezza che consente alle autorità di detenere persone senza processo e senza incriminazione per un periodo fino a due anni per prevenire atti illeciti. (segue) (Inn)