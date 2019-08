India: Kashmir, partiti di opposizione manifestano per liberazione leader politici (3)

- È improbabile che le proteste degli oppositori politici sortiscano effetti. Il sottosegretario all’Interno Gangapuram Kishan Reddy, ha fatto sapere che non ci sono piani di ridimensionamento del massiccio schieramento militare nello Stato. Il Partito del popolo indiano è in un momento di grande forza e ha comunicato di aver registrato 23 mila nuove iscrizioni in una campagna di adesioni condotta negli ultimi giorni nella Valle del Kashmir. Intanto, nonostante l’allentamento delle restrizioni diurne in molti distretti, la situazione non è ancora tornata alla normalità. Da oggi è stata disposta la riapertura delle scuole media, dopo quella delle primarie, a partire da lunedì. Le aule, però, restano vuote, anche perché i trasporti pubblici sono ancora fermi. (segue) (Inn)