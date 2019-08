Milano: prenota in un bed and breakfast a San Siro ma deve scontare oltre 10 anni per reati finanziari, arrestato

Milano, 22 ago 13:10 - (Agenzia Nova) - La polizia di stato ha dato ieri esecuzione di un ordine di carcerazione per scontare la pena residua di 10 anni e 9 mesi per reati finanziari nei confronti di Carlo Bonanno, nato a Palermo il 9 febbraio del 1951. L'uomo è stato individuato grazie alla segnalazione, avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, da parte di un bed and breakfast in zona San Siro a Milano. (Rem)