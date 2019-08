Difesa: Iran, presentato ufficialmente nuovo sistema anti-missile Bavar 373

- L'Iran ha presentato ufficialmente oggi il sistema di difesa anti-aereo e anti-missile Bavar 373, autoprodotto nella Repubblica islamica su modello dell'S-300 di fabbricazione russa. Lo riporta "Mehr", l'agenzia stampa ufficiale di Teheran, precisando che durante la cerimonia di presentazione nella capitale il presidente iraniano Hassan Rouhani ha ordinato di integrare il sistema Bavar-373 nella rete di difesa aerea del paese. "Con questo sistema di difesa aerea a lungo raggio, siamo in grado di rilevare obiettivi o aerei a più di 300 chilometri, di bloccarli a circa 250 e distruggerli a 200", ha affermato il ministro della Difesa iraniano Amir Hatami, parlando all'emittente televisiva di Stato. Hatami ha comunque sottolineando la natura deterrente dei nuovi dispositivi. "In conformità con la decisione strategica della Repubblica islamica d'Iran - ha detto - non abbiamo progettato alcun missile con testate non convenzionali". La presentazione del sistema Bavar 373 ha avuto luogo in occasione della Giornata nazionale dell'industria bellica iraniana. Teheran ha sviluppato una considerevole capacità di produzione militare, nonostante le sanzioni e l'embargo verso il paese impediscano l'acquisto di armi e materiali dall'estero.(Res)