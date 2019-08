Ucraina: ministro Infrastrutture Omelyan risponde a proposta vendita compagnia Ukrzaliznytisia

- La proposta del consigliere presidenziale ucraino Oleh Ustenko sulla divisione e vendita della società ferroviaria statale Ukrzaliznytisia “è poco convincente”. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture ucraino Volodymyr Omelyan, tramite il proprio profilo su Facebook. Il ministro ha rilevato come la proposta di smembramento dell’asset statale sia inappropriata, mentre il processo eventuale di privatizzazione della compagnia sarebbe impossibile per legge. “Distruggere e smembrare una compagnia così grande vuol dire anche danneggiare pesantemente la struttura logistica del paese, creando inoltre molti disoccupati”, ha spiegato Omelyan. Il ministro ha auspicato una riforma profonda della società, che però passi per un aumento significativo degli stipendi ai lavoratori. (Res)