Difesa: Russia, ci aspettiamo colloqui trasparenti in merito a test missilistico Usa

- La Federazione Russa si aspetta che le discussioni in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, organizzate per la giornata di oggi su richiesta di Mosca e Pechino a fronte del recente test missilistico statunitense che avrebbe violato le previsioni del Trattato Inf, si svolgano in maniera corretta e trasparente. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo che la convocazione del Consiglio di sicurezza sarebbe dovuta anche al potenziale dispiegamento di missili a medio raggio statunitensi nella regione dell’Asia-Pacifico. “Ci aspettiamo una discussione corretta e trasparente con i nostri colleghi e con il rappresentante del segretario generale per il disarmo, Izumi Nakamitsu”, ha detto la portavoce della diplomazia di Mosca. (segue) (Rum)