Difesa: Russia, ci aspettiamo colloqui trasparenti in merito a test missilistico Usa (2)

- Nella giornata di ieri, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che il recente test missilistico statunitense, svolto con l’utilizzo di un lanciatore Mark 41, pone un rischio per la struttura di sicurezza globale e potrebbe portare ad una nuova corsa agli armamenti. "Abbiamo detto per molti anni, da quando gli Stati Uniti hanno deciso di dispiegare questi missili come parte dello sviluppo di sistemi di difesa missilistica in Europa, che il Mark 41 potrebbe essere utilizzato non solo per lanciare missili per la difesa ma anche missili da combattimento, e ha evidenziato che questa sarebbe una violazione diretta del Trattato Inf", ha detto Lavrov. "Due giorni fa, un arma bandita dall'Inf, è stata testato con l'uso di questo sistema. Questi sistemi sono stati dispiegati in Romania per anni", ha sottolineato il ministro degli Esteri russo. (Rum)