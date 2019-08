Musei: Mibac, restano autonomi, cda aboliti per semplificare

- "Il decreto attuativo firmato nel pieno esercizio delle sue funzioni dal ministro dei Beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, prevede che i musei restino autonomi". Lo precisa una nota del ministero per i Beni e le attività culturali (Mibac), in merito a quanto “si legge erroneamente su alcuni organi di stampa”. Il Mibac precisa che “i direttori mantengono la stessa capacità di spesa e gestionale. L’ autonomia scientifica viene rafforzata, infatti nei comitati scientifici entrerà un componente del Comune dove si trova il museo e un componente verrà nominato direttamente dal direttore del museo”. (segue) (Com)