Roma: donna accoltellata da compagno a Prati, in manette aggressore

- La Polizia ha arrestato un 47enne per maltrattamenti in famiglia. Il 21 agosto scorso una donna di 39 anni ha chiesto aiuto ai poliziotti in Prati dopo che il suo compagno, un uomo di 47 anni, l'aveva aggredita con un coltello, ferendola alla spalla destra, per fortuna soltanto superficialmente. Gli agenti dei commissariati Monte Mario e Prati intervenuti sul posto avevano prestato soccorso alla vittima che, una volta medicata, aveva denunciato le aggressioni subite, raccontando anche una serie di episodi violenti e vessatori messi in atto dall’uomo nel tempo. Adesso gli agenti hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.(Rer)