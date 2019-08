Concerti: domani Claus Peter Flor e laVerdi sul palco del Ravello festival

- La sezione “Orchestra Italia” della 67esima edizione del Ravello festival domani alle 19.30 riserverà al pubblico della Città della musica gli ultimi appuntamenti sul Belvedere di Villa Rufolo: il terzultimo concerto sul palco sospeso sul mare del Golfo di Salerno vedrà protagonista l'Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretta da Claus Peter Flor. Riconosciuto a livello mondiale quale direttore dall'istintivo ed incisivo talento musicale, Claus Peter Flor ha costruito una prestigiosa carriera internazionale che lo ha portato nel 2017 a diventare direttore musicale de laVerdi e a raccogliere l'eredità di Riccardo Chailly e Zhang Xian, primo direttore donna ad assumere un tale incarico in Italia. Il programma che verrà eseguito a Ravello è un omaggio a quella che sicuramente sarebbe stata una delle voci più originali del Novecento italiano, Giovanni Salviucci, se non fosse morto prematuramente a soli trent'anni, con la sua “Ouverture in do diesis minore” assieme allo Strauss di “Aus Italien”. Dopo il diploma al Conservatorio di Santa Cecilia, Giovanni Salviucci, fra i ventiquattro e i ventinove anni scrisse otto partiture, compresa l'Ouverture (1933), segnalandosi subito come il terzo compositore, con Petrassi e Dallapiccola, su cui la nuova musica italiana poteva contare. Era più giovane di Salviucci, Richard Strauss quando tenne a battesimo Aus Italien (1887) nella capitale bavarese con l'Orchestra di Corte (dove il padre Franz Strauss era primo corno). (Ren)