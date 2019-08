Sicurezza bis, Buffagni (M5s): decreto? Non ce lo rimangiamo

- “E' la declinazione dei contenuti che fa la differenza. Non è che noi abbiamo votato ieri il Decreto Sicurezza bis e di colpo ci rimangiamo tutta una strategia messa in campo nel paese”. E' quanto ha affermato il sottosegretario del M5s Stefano Buffagni, nel corso della trasmissione “Agorà Estate”, su Rai 3. “Perché per me la tutela delle frontiere è fondamentale, come lo è la vita umana della persone. Il prossimo governo, indipendentemente da chi sarà a formarlo, dovrà lavorare sui rimpatri”, ha concluso.(com)