Repubblica Ceca: colloqui ministro Finanze con omologhi Ambiente e Giustizia su aumento budget

- Il ministro dell'Ambiente ceco, Richard Brabec, auspica che il budget per l'anno prossimo del suo dicastero sia accresciuto al fine di contrastare la siccità e ne discuterà intorno a mezzogiorno con il responsabile delle Finanze, Alena Schillerova. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Secondo quanto stabilito a giugno, al ministero dell'Ambiente sono stati allocati fondi per 15,74 miliardi di corone nel 2020 (oltre 610 milioni di euro), ma ne viene chiesto un altro miliardo e mezzo. Anche il ministro della Giustizia, Marie Benesova, incontrerà oggi Schillerova per chiedere altri soldi, soprattutto da destinare al servizio penitenziario e al completamento della cittadella giudiziaria di Micanky a Praga. (Vap)