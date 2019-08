India: Modi, prossime visite all’estero “rafforzeranno relazioni e cooperazione”

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, prima di partire per il viaggio che da oggi al 26 agosto lo porterà in Francia, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, ha pubblicato un lungo messaggio sul suo sito e su Twitter. “Queste visite rafforzeranno le relazioni dell’India con amici collaudati ed esploreranno nuove aree di cooperazione”, ha sintetizzato in un tweet. “La mia visita in Francia è il riflesso della solida partnership strategica, che i nostri due paesi condividono e alla quale attribuiscono un grande valore”, ha esordito il premier indiano. “India e Francia hanno eccellenti legami bilaterali, che sono rafforzati da una visione condivisa per cooperare per l’ulteriore consolidamento della pace e della prosperità dei nostri due grandi paesi e del mondo in generale. La nostra forte partnership strategica ed economica è integrata da una prospettiva condivisa sulle grandi preoccupazioni globali come il terrorismo, il cambiamento climatico e altro ancora”, ha aggiunto. “Sono fiducioso che questa visita promuoverà ulteriormente la nostra amicizia apprezzata e di lunga data long-standing con la Francia per la prosperità, la pace e il progresso di entrambi”, ha chiosato Modi. Il suo programma a Parigi, oggi e domani, prevede incontri col presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e con l’omologo Edouard Philippe, oltre che con rappresentanti della comunità indiana. Successivamente, il 25 e 26 agosto, Modi sarà ospite del vertice del G7 di Biarritz e interverrà alla sessione sull’ambiente, il clima, gli oceani e la trasformazione digitale. (segue) (Inn)