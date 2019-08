Cuneo: esonda torrente Rio Grana a Barge, persone bloccate in casa e in auto

- Sono 70 gli interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge che da questa mattina hanno colpito la provincia di Cuneo. A Barge, per l'esondazione del torrente Rio Grana, sono state soccorse diverse persone bloccate in casa e in auto dall'acqua. (Rpi)