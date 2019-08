Energia: Azerbaigian, Bp avvierà entro fine anno trivellazioni in giacimento Shafag-Asiman

- La multinazionale britannica petrolifera Bp inizierà delle attività di trivellazione nel giacimento Shafag-Asiman situata nel settore azerbaigiano del Mar Caspio alla fine del 2019. Si ritiene che le riserve di gas potrebbero essere uguali a quelle del giacimento Shah Deniz. Bp prevede di completare la prima fase di perforazione del primo pozzo esplorativo nella futura struttura Shafag-Asiman nel terzo trimestre del 2020, ha riferito la società. La profondità del mare nell'area di perforazione del pozzo SAX01 è di 624 metri. La perforazione è prevista per la fine del 2019 utilizzando la piattaforma semi-sommergibile galleggiante Heydar Aliyev. Le operazioni, compresi i test dei pozzi, dureranno 604 giorni. L'obiettivo principale è valutare le riserve di gas in tre bacini produttivi per il successivo sviluppo dell'area contrattuale Shafag-Asiman. La profondità marittima nell'area Shafag-Asiman è di 600-800 metri, mentre quella dei giacimenti petroliferi è di 6-7 chilometri. (Res)