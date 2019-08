Infrastrutture: Toninelli, Gronda si farà e sarà utile, Lega taccia dopo harakiri

- Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dichiara in una nota che "la Gronda si farà e grazie al lavoro istruttorio del Mit sarà realizzata nei termini in cui è davvero utile a Genova e a tutti i cittadini italiani. La Lega taccia e badi a recriminare contro se stessa, perché mandando all'aria il governo del cambiamento, ha fatto harakiri e si è messa da sola fuori dai giochi. Ora sarà il Movimento cinque stelle", conclude Toninelli, "a condurre avanti da solo le tante riforme e gli interventi che servono a beneficio di tutto il Paese". (Com)