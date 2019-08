Rimini: Tim porta Anna Tatangelo al meeting, domani incontro con pubblico

- Tim, che è main partner del 40° Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, porta a Rimini Anna Tatangelo, tra le cantanti più seguite dai giovani. L'artista si confronterà domani 23 agosto, nel pomeriggio, con il pubblico negli spazi dedicati alle applicazioni 5G di Tim per l'entertainment digitale sviluppate da Timmusic – il servizio di Tim che permette di ascoltare in streaming milioni di brani musicali di tutti i generi. I visitatori del Meeting di Rimini, presso le aree espositive Tim, potranno ascoltare tutte le novità discografiche e tantissime playlist. Potranno anche provare Timgames cimentandosi con giochi come MotoGP™19, Ride, Grid su smartphone sfruttando la velocità del 5G. Sarà inoltre possibile provare il video streaming immersivo a 360º con le immagini dell'ultima edizione del Giro d'Italia e del Rally Legend di San Marino 2018. Tim è il primo operatore nazionale a portare il proprio servizio di Cloud Gaming anche su rete 5G, riconfermando il primato di leader nell'offerta di servizi multimediali evoluti. (segue) (Com)