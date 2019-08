Rimini: Tim porta Anna Tatangelo al meeting, domani incontro con pubblico (2)

- Tim è presente al Meeting di Rimini anche con un'area interamente dedicata alle soluzioni 5G già disponibili. Si potranno effettuare visite immersive da remoto in virtual reality a musei e luoghi storici di tutta Italia (ad esempio Piazza Navona a Roma) attraverso speciali visori, con la possibilità di dialogare nello stesso ambiente virtuale con una guida turistica collegata a distanza. Si potrà scoprire la Smart City Control Room di TIM che rappresenta il "cervello" della futura smart city in cui sarà possibile visualizzare su schermo i dati raccolti tramite sensori connessi alla rete mobile di TIM, utili per una gestione intelligente del traffico, dei parcheggi, dell'illuminazione stradale, della raccolta dei rifiuti o del monitoraggio ambientale utilizzando i mezzi pubblici che si trasformano in questo modo in vere e proprie centraline di controllo della qualità dell'aria (Bus As a Sensor). Si potrà anche sperimentare la "panchina intelligente" (smart bench), uno degli oggetti connessi alla Smart City Control Room e dotata di collegamenti wi-fi, interfacce Usb per ricarica cellulare e seduta con elementi multimediali. Un'area sarà dedicata inoltre ad alcune delle più interessanti startup digitali accelerate dal programma di Open Innovation Tim Wcap e diventate nel tempo realtà imprenditoriali di successo in diversi settori. (Com)