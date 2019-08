Roma: carabinieri arrestano corriere della droga, trasportava 12 kg di marijuana

- Trasportava in auto 12 chili di marijuana. Per questo un nigeriano di 27 anni, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri. Nel corso di un controllo su strada i carabinieri, in via Acciaroli, hanno notato il 27enne in forte stato di agitazione e hanno quindi verificato la sua automobile. Lì, nel bagagliaio, hanno rinvenuto 6 involucri termosaldati per un totale di 12 kg di marijuana. Il carico di droga è stato sequestrato, mentre il giovane corriere è stato portato nel carcere di Regina Coeli, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.(Rer)