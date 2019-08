Ucraina-Usa: possibile sigla accordi bilaterali durante incontro Trump-Zelensky a Varsavia

- I presidenti di Stati Uniti e Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, dovrebbero siglare diversi accordi bilaterali nel prossimo incontro, previsto a Varsavia. I due capi di Stato dovrebbero avere una breve riunione in Polonia, in occasione della commemorazione dell’80mo anniversario dell’inizio della Seconda guerra mondiale. Successivamente potrebbe tenersi un secondo incontro, in forma più estesa, nell’ambito della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite prevista a settembre a New York. “Stiamo lavorando per preparare i documenti che verranno firmati nel corso dell’incontro in Polonia e sull’agenda dell’incontro”, ha spiegato il viceministro degli Esteri ucraino Olena Zerkal. (Res)