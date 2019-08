Croazia: aggredite vicino a Knin cinque persone mentre guardavano partita Stella Rossa

- Cinque persone sono state aggredite ieri sera a Uzdolje, vicino a Knin, nell'entroterra della Dalmazia, mentre guardavano la diretta di una partita di calcio della squadra serba Stella Rossa. Lo ha riferito oggi l'emittente "N1". Il ministro della Sanità di Zagabria Milan Kujundzic ha affermato ai giornalisti che "in base alle informazioni di cui dispongo, nessuno degli aggrediti è in pericolo di vita". Kujundzic ha inoltre definito l'incidente come "vergognoso".(Zac)