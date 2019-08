Pd: Vaccari, condanna per atto squadristico contro circolo Guastalla

- “Solidarietà e vicinanza a Rossana Gombia, segretaria del circolo Pd di Guastalla, vittima di un grave atto di violenza squadristica”. E’ quanto afferma, in una nota, Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Pd. “Questa notte - spiega - è stata vittima di una vera e propria aggressione da parte di persone che hanno in odio la democrazia e partiti come il Pd che si battono per difenderla contro rigurgiti di un passato terribile. Le svastiche e ciò che rappresentano non ci fa paura ma orrore, non lo temiamo e anzi lo combattiamo con rinnovata forza. In attesa che le forze dell'ordine individuino gli autori di questo gesto, rinnoviamo la nostra solidarietà a Rossella e alla comunità dei democratici di Guastalla".(Com)