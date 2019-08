Roma: market della droga a conduzione familiare, in manette madre e figlio a San Basilio

- Un vero e proprio “supermarket” della droga è stato scoperto dai carabinieri in via San Benedetto del Tronto, a San Basilio. Dopo aver sorpreso nel pomeriggio di ieri due persone, una madre e figlio, con indosso alcune dosi di droga i carabinieri hanno fatto scattare la perquisizione nella casa in cui i due, entrambi romani e rispettivamente di 59 e 44 anni, vivono insieme. Lì i militari hanno sequestrato 46 grammi di cocaina, 324 grammi di hashish e 390 grammi di marijuana e tutti i materiali utili al taglio e al confezionamento della droga. Le sostanze erano già suddivise in dosi e pronte per la vendita al dettaglio. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.(Rer)