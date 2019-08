Grecia: portavoce governo, Tsipras ha prolungato sacrifici dei cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crescita è costante, la disoccupazione sta scendendo e le finanze pubbliche sono migliorate. E' importante continuare a costruire su questi risultati proseguendo nel percorso di politiche fiscali responsabili e di riforme strutturali, incluse quelle volte al rafforzamento del settore finanziario greco", ha dichiarato Dombrovskis. Anche il commissario Ue per gli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ha commentato la ricorrenza odierna parlando di "segnali positivi" per l'economia ellenica anche se permangono sfide "essenziali per sostenere la stabilità, la crescita, la creazione di lavoro e un migliore sistema di welfare negli anni a venire". (Gra)