Somalia: elezioni Oltregiuba, governatore uscente Madobe rieletto per terzo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore uscente della regione somala dell’Oltregiuba, Ahmed Mohamed Islam, meglio noto con il soprannome di “Madobe”, è stato rieletto per un terzo mandato ottenendo il 56 per cento dei voti alle elezioni presidenziali locali che si sono svolte oggi. È quanto riferisce il quotidiano “Garowe Online”, secondo cui Madobe ha sconfitto la concorrenza del suo principale rivale, Anab Mohamed. La vigilia del voto è stata caratterizzata da tensioni dopo che, in vista delle elezioni, le autorità regionali hanno ordinato la chiusura temporanea delle frontiere aeree, terrestri e marittime e dell’aeroporto del capoluogo Chisimaio. Nei giorni scorsi, inoltre, le autorità aeroportuali di Chisimaio avevano negato l’atterraggio di un aereo etiope che strasportava militari, che alla fine sono stati fatti atterrare nella vicina città di Baidoa. Le tensioni sono sorte dal momento che le Nazioni Unite e il governo federale somalo, sostenuti dall'Etiopia, chiedevano il rinvio delle elezioni, mentre le autorità regionali, sostenute dal Kenya, spingevano per la conferma dello scrutinio. Madobe è al potere nell’Oltregiuba dal 2012, quando la sua milizia di Ras Kamboni strappoò il controllo di Chisimaio ai jihadisti di al Shabaab grazie anche il sostegno dell'esercito keniota. Tuttavia il governo di Mogadiscio non vede di buon occhio Madobe e lo vede come un ostacolo nel suo tentativo di affermare la propria autorità sulla regione. La decisione di disporre la chiusura delle frontiere e dell’aeroporto sarebbe stata dunque presa da Madobe nel timore che il governo possa usare le truppe etiopi per fermare il voto. (Res)