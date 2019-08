Russia: fonti Ue, ripristinare formato del G8 ora sarebbe "segno di debolezza"

- L'Unione europea è contraria a riprendere il formato negoziale del G8, ripristinando quindi la partecipazione della Russia, fino a quando Mosca non affronterà le questioni che hanno portato alla sua esclusione nel 2014. È quanto riferisce una fonte di alto livello istituzionale dell'Ue a Bruxelles, secondo cui i vertici del blocco comunitario ritengono che dal momento che la Russia non ha risolto i problemi a causa dei quali era stata esclusa dal formato, invitarla alle riunioni del G7 sarebbe controproducente e un segno di debolezza. La fonte ha sottolineato che l’Ue ha mantenuto il dialogo con la Russia attraverso il formato G20, mentre il G7 dovrebbe unire le nazioni democratiche che condividono valori comuni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto nei giorni scorsi, in vista del vertice del G7 a Biarritz in Francia, che avrebbe sostenuto il possibile ritorno della Russia. Trump ha dichiarato di aver concordato sulla proposta del presidente francese Emmanuel Macron di invitare la Russia al vertice del G7 nel 2020. (Res)