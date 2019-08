Governo: Ascani (Pd), arroganza Meloni senza pari, chieda scusa a Mattarella

- "L'arroganza di Giorgia Meloni è pari se non addirittura superiore a quella del suo compare Salvini. Forte del 4 per cento preso alle ultime politiche, si presenta al Quirinale addirittura con la pretesa di spiegare la Costituzione al presidente Mattarella, che della Costituzione non soltanto è il massimo garante in qualità di Capo dello Stato ma ne è anche uno dei maggiori conoscitori come costituzionalista ed ex giudice costituzionale”. Lo scrive su Facebook la deputata e vicepresidente del Pd Anna Ascani. Secondo la parlamentare democratica, “Meloni farebbe bene a chiedere scusa a Mattarella e ad avere maggiore rispetto istituzionale quando si reca al Colle. Secondo la Costituzione l'interruzione anticipata della legislatura la decide il Quirinale, non Giorgia Meloni e nemmeno Salvini".(com)